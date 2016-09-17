خطوات بسيطة تساعدك على تطهير جسمك من السموم

لندن ـ قدم موقع “skinnyms” خطوات بسيطة على مدار 3 أيام تجعل الجسم ينظف نفسة من الداخل من السموم، مما يجعل الأجهزة الداخلية تعمل بكفاءة أعلى:

اليوم الأول: التوقف عن تناول الطعام المطبوخ، واستبداله بقطع من الفواكه والخضراوات الطازجة، بالإضافة إلى الماء النقي والشاي الأخضر، الذى يعمل على منع الأكسدة الداخلية للخلايا، ويساعد على تنقية البشرة أيضا وإكسابها لمعان وحيوية.

اليوم الثاني: يكون الإفطار مزيج من الفواكه الممزوجة بالعسل الأبيض، وتناول شوربة الخضراوات على مدار اليوم ، حتى تحفز المعدة على العمل بصورة جيدة بسبب الألياف المتوفرة فيها.

اليوم الثالث: سوف يكون الجسم في هذا اليوم في حاجة إلى السكريات والكربوهيدرات بشكل كبير، ولكن يجب الصمود للحصول على أفضل نتيجة، ويكون الأفضل تناول العصائر الطازجة والماء، لجعل الجسم قادر على التخلص من السموم وسيكون المسموح تناول وجبة من السمك المشوي والسلطة الخضراء.

وبعد انتهاء الأيام الثلاثة سيكون الجسم تخلص من السموم التي علقت به من الأملاح والأطعمة غير الصحية، وأصبح قادر على الهضم والتمثيل الغذائي بشكل أفضل، مما يجلنا نلاحظ خسارة لبعض الكيلوجرامات التي قد نكتسبها من أيام الإجازة، وسيكون المناسب في أول أيام العودة للعمل أن يكون الإفطار خفيفا، ولا يحتوي على الخبز، والغذاء والعشاء أيضا من الأطعمة الصحية.