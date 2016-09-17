مقتل جنديين و4 مسلحين في اشتباكات جنوب شرقي تركيا

هكّاري - الأناضول – قتل جنديان وأصيب 4 آخرون، السبت، فيما قُتل 4 مسلحين خلال اشتباكات اندلعت بين القوات التركية ومسلحي منظمة “بي كا كا” في ولاية هكّاري جنوب شرقي البلاد.

وبحسب مصادر أمنية، فإن اشتباكات اندلعت بين القوات التركية ومسلحي المنظمة في محيط قرية “أغاج ديبي” التابعة لولاية هكّاري.

وأشارت المصادر، إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل جنديين من القوات التركية، التي كانت تجري عملية أمنية في المنطقة ضد المنظمة، فضلاً عن إصابة 4 آخرين.

وأوضحت أن الاشتباكات أسفرت أيضاً عن مقتل 4 مسلحينمن مسلحي منظمة “بي كا كا”، مؤكدة أن القوات التركية تواصل عملياتها في المنطقة المذكورة بغطاء جوي.