فابريغاس يقترب من صفوف ميلان بصفقة تبادلية

روما ـ كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب الدولي الإسباني سيسك فابريغاس لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي، من الانتقال لصفوف ميلان الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، فإن فابريغاس سينضم للروسونيري، من خلال صفقة تبادلية مع المهاجم الكولومبي كارلوس باكا.

ويعاني فابريغاس من عدم الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق مؤخرًا، منذ تولي الإيطالي أنطونيو كونتي الإدارة الفنية للبلوز، حيث شارك في 3 لقاءات فقط وكبديل، وهو ما سيدفعه للرحيل للبحث عن فرصة أكبر للمشاركة.

وعلى الجانب الآخر، أثيرت التكهنات حول مستقبل باكا، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الروسونيري هذا الصيف، ولكن المفاوضات فشلت في النهاية مع العديد من الأندية وأبرزهم وست هام يونايتد الإنجليزي.

وأكدت عدة تقارير توتر العلاقة بينه وبين المدير الفني الجديد مونتيلا، وهو ما جعله يجلس على مقاعد البدلاء خلال مواجهة سامبدوريا بالأمس، الجمعة، ولكنه أثبت جدراته بتسجيله هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، بعد مشاركته كبديل.

ويسعى تشيلسي للتعاقد مع مهاجم، من أجل إشعال المنافسة مع الإسباني دييجو كوستا، هذا الموسم، وتدعيم الجبهة الأمامية للبلوز بشكل قوي.