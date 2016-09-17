الجامعة العربية تعتبر قتل إسرائيل 3 شهداء فلسطينيين إعدامات ميدانية

القاهرة - الأناضول – اعتبر الأمين العام المساعد للجامعة العربية سعيد أبو علي، قتل إسرائيل 3 شهداء فلسطينيين في مدينة الخليل، وأردني في مدينة القدس بمثابة “إعدامات ميدانية”، مطالباً مجلس الأمن الدولي بوضع حد نهائي لها.

وقال أبو علي في بيان للجامعة العربية،السبت، إن “المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية في مقدمتها مجلس الأمن عليه أن يتحمل مسؤولياته في وضع حد عاجل ونهائي لهذه الاعدامات الميدانية، والممارسات والانتهاكات الجسيمة المخالفة للشرعية والقوانين الدولية بحق الفلسطينيين”.

وأضاف، أن “هذا التصعيد الممنهج للإعدامات الميدانية والقتل المتعمد، ومواصلة الإرهاب الإسرائيلي، هو رد حقيقي وواضح على أي مبادرة دولية تهدف إلى الخروج من حالة الجمود السياسي”.

وقال أبو علي، إن مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي لمسلسل التصعيد الممنهج لهذه الجرائم البشعة وهذا القتل يؤكد أن “الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة التصعيد”.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين في مدينة الخليل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وواحد أردني في القدس، برصاص الجيش الإسرائيلي، في 4 حوادث إطلاق نار بالضفة الغربية، وزعمت الشرطة الإسرائيلية، أن الشهداء كان يحاولون تنفيذ عمليات طعن ودهس ضد أفراد من الشرطة ومجموعة من المستوطنيين.

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تدور مواجهات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين إسرائيليين متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.

وشهدت باريس اجتماعاً دولياً بمشاركة 24 دولة عقد في 3 يونيو/حزيران الماضي، بدون أطراف الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك تمهيدًا لعقد مؤتمر دولى قبل نهاية العام الحالى.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في إبريل/نيسان عام 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967 والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.