العاهل الأردني يشارك في قمة حول “اللاجئين” بنيويورك

عمان - الأناضول - قال الديوان الملكي الأردني السبت، أن عاهل البلاد، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سيشارك في قمة القادة حول أزمة اللاجئين، التي يستضيفها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نيويورك، الأسبوع القادم.

وتعقد تلك القمة تحت رعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية والأردن والمكسيك وكندا والسويد والمانيا وأثيوبيا على هامش أعمال الدورة الحادية والسبعين لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب بيان للديوان الملكي ، فإن القمة تسعى ، إلى “تحديد مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التعامل بفاعلية أكثر مع أزمات اللجوء في العالم وتداعياتها، سواء على اللاجئين أو على الدول المستضيفة”.

وجاء في البيان ذاته أن الملك عبد الله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبد الله، يقوم، السبت، بزيارة عمل إلى نيويورك، يرأس خلالها الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار الى “أن العاهل الأردني سيلقي خلال مشاركته في أعمال الدورة الأممية، كلمة الأردن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يحضر جلساتها عدد من الزعماء والشخصيات ورؤساء الوفود المشاركة”.

وأضاف الديوان الملكي “أن العاهل الأردني سيلتقي هامش المشاركة في أعمال الجمعية العامة، عدداً من زعماء العالم ورؤساء الوفود المشاركة والشخصيات الدولية، إلى جانب عدد من القيادات الاقتصادية في نيويورك”.

يشار إلى أن الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة سينطلق الثلاثاء المقبل، ويستمر أسبوعاً، بحضور 86 رئيس دولة، إضافة إلى رؤساء حكومات وكبار مسؤولين من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية (193 دولة).

ويعتبر الأردن الذي يزيد طول حدوده مع سوريا عن 375 كم، من أكثر الدول استقبالاً للاجئين السوريين الهاربين من الحرب، إذ يوجد فيه نحو مليون و390 ألف سوري، قرابة النصف مسجلين بصفة “لاجئ” في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفاً منهم دخلوا قبل الأزمة، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية.