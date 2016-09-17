بابا الفاتيكان: الترحيب بالمهاجرين هو أفضل ضمان ضد الاعمال الارهابية

الفاتيكان سيتي - د ب أ – قال بابا الفاتيكان فرنسيس الاول السبت، أن فتح الباب أمام المهاجرين، هو أفضل طريق لمنع “الافعال البغيضة للارهاب”، معرباً عن قلقه بشأن ملايين الاشخاص، الذين يفرون من الفقر والصراع.

أدلى البابا بهذه التصريحات خلال اجتماع مع جماعة كنسية، فيما تكافح أوروبا لمواجهة أكبر تدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية وسط جدل يجتاح ألمانيا بشأن سياسة “الباب المفتوح” للهجرة التى تتبناها المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل.

وقال فرنسيس “أشجعكم على استقبال اللاجئين في أوطانكم ومجتمعاتكم، وألا تكون تجربتهم الاولى في اوروبا مؤلمة بالنوم فى الشوارع وهم يعانون من البرد، بل تكون تجربة تنطوي على ترحيب انساني حار”.

وأضاف “تذكروا أن الضيافة الحقيقية هي إحدى القيم العميقة للانجيل التي تغذي الحب، وتمثل أقصى درجات الامن ضد الاعمال البغيضة للارهاب”، مستدعياً الحجم العالمي لازمة اللاجئين.

وذكر البابا “بشكل مأسوي، فإن أكثر من 65 مليون شخص يتشردون بشكل إجباري في مختلف أنحاء العالم.وهذا الرقم غير المسبوق يتجاوز كل التخيلات. وتابع البابا أن السكان المشردين في العالم اليوم أعلى بكثير عن سكان إيطاليا بأكملهم”.