الفلبين.. إطلاق سراح رهينة نرويجي لدى “أبوسياف” مقابل فدية

مانيلا – الأناضول - أعلنت الشرطة الفلبينية، السبت، تحرير الرهينة النرويجي من قبضة جماعة “أبو سياف” جنوبي البلاد، وذلك بعد دفع فدية.

وقال ضابط في استخبارات شرطة مدينة “زامبوانغا”، السبت، طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، تم “تحرير الرهينة النرويجي كجاركتان سيكينغستاد، مساء الجمعة، من بلدة أندانان، التابعة لإقليم سولو، جنوبي البلاد”.

وفي سبتمبر/ أيلول 2015، اختطفت جماعة “أبو سياف” اثنين من الرعايا الكنديين هما جون ريسديل، وروبرت هول، وثالث نرويجي كجاركتان سيكينغستاد، إلا أنها قتلت الكنديين في وقت لاحق، وبقي النرويجي بحوزتهم حتى إطلاق سراحه.

وأضاف الضابط، أن أحد قادة جبهة تحرير مورو الإسلامية، ساهم في تسهيل عملية تحرير سيكينغستاد، الذي تم تسليمه في مقر حاكم مقاطعة سولو، عبد الشكور تان.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “ديلي انكوايرر” الفلبينية، عن “أبو رامي” المتحدث باسم “أبو سياف” قوله إننا “جاهزون لتسليم سيكينغستاد، فور استلام فديته البالغة 30 مليون بيزو” (نحو 627 ألف دولار أمريكي).

من جانبه، أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، خلال أغسطس/آب الماضي، دفع 50 مليون بيزو (نحو مليون دولار أمريكي)، كفدية لجماعة “أبو سياف” بغية إطلاق سراح الرهينة النرويجية.

وتتبنى جماعة أبو سياف، التي أسسها منشقون عن الجبهة الوطنية لتحرير مورو، العمل المسلح منذ 1991، لإقامة ما تسميها “دولة إسلامية مستقلة”، في مناطق مينداناو الغربية، وسولو، جنوبي الفلبين.

وأعلنت جماعة أبو سياف سابقاً ولاءها لتنظيم “الدولة الاسلامية”، الأمر الذي أثار مخاوف حيال مصير عملية السلام بين النظام، وجبهة تحرير “مورو” الإسلامية، كبرى التنظيمات التي تمثل المسلمين في البلاد.

يذكر أن الحكومة والجبهة، وقعتا اتفاقاً إطارياً في 15 أكتوبر/ تشرين أول 2012، لإحلال سلام دائم في جزيرة “مينداناو” جنوبي الفلبين، ومن المتوقع أن يجري بموجب الاتفاق تغيير اسم الجزيرة إلى “بانجسامورو”، وإعلانها منطقة حكم ذاتي.