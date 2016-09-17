هنية يصل قطر قادما من السعودية بعد أداء فريضة الحج

غزة- الأناضول- وصل إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″ السبت، الي العاصمة القطرية، الدوحة، قادما من المملكة العربية السعودية.

وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي في حركة حماس، في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في موقع “تويتر” مساء السبت، إن هنية وصل إلى الدوحة بعد أدائه فريضة الحج.

وأضاف الرشق الذي يقيم في قطر: “وصول الأخ الحبيب أبو العبد، إسماعيل هنية في زيارة للدوحة بعد أدائه فريضة الحج”.

وغادر هنية قطاع غزة، في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، عبر معبر رفح البري، الواصل مع مصر، متوجها إلى السعودية لأداء فريضة الحج.