قتلى وجرحى من الحوثيين في اشتباكات وسط اليمن

صنعاء- (د ب أ): أفادت مصادر محلية يمنية بسقوط قتلى وجرحى من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية السبت في اشتباكات مع مقاتلي المقاومة الشعبية الموالية للحكومة في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن اشتباكات عنيفة اندلعت في مديرية ذي ناعم بين مسلحي الحوثي والمقاومة الشعبية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرف الأول، دون أن يتسنى معرفة عددهم.

وبينت المصادر أن مسلحي المقاومة الشعبية شنوا أيضا هجوما عنيفا على أحد مواقع الحوثيين في المديرية نفسها، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وعلى صعيد متصل، أفادت المصادر بأن مسلحي الحوثي أطلقوا صاروخا من طراز″كاتيوشا” على حي سكني في مدينة البيضاء عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، غير أنه لم يتسبب بسقوط ضحايا.

وتدور اشتباكات عنيفة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية في عدة مناطق بمحافظة البيضاء منذ حوالي عام ونصف خلفت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى من الطرفين.