نظام “القبة الحديدية” في إسرائيل يسقط “مقذوفاً” شارداً أطلق من سوريا





القدس- رويترز- قال الجيش الإسرائيلي إن نظام “القبة الحديدية” للدفاع الصاروخي في إسرائيل أسقط اليوم السبت “مقذوفاً” شارداً أطلق أثناء قتال في الحرب في سوريا.

وكثيراً ما امتد القتال بين الأطراف المتحاربة في سوريا إلى مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، لكن وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية فإن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تنشيط “القبة الحديدية” لاعتراض قذائف شاردة.

وقال الجيش في بيان “اعترض نظام “القبة الحديدية” للدفاع الجوي مقذوفاً أطلق من سوريا. لم ترد تقارير عن إصابات”. وأضافت متحدثة باسم الجيش أنها في الغالب نيران شاردة.

وترد إسرائيل في العادة بضربات جوية على المواقع في سوريا التي تطلق منها نيران باتجاه مرتفعات الجولان.

ونشر الجيش الإسرائيلي بطاريات من “القبة الحديدية” في مناطق استهدفت بنيران عبر الحدود غالباً ما يطلقها نشطاء فلسطينيون في قطاع غزة.