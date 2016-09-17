توقيف فتى إثر حريق كبير على مشارف مرسيليا

مرسيليا- أ ف ب- أوقفت السلطات فتى يشتبه في أنه يقف وراء حريق إجرامي اجتاح بداية أيلول/سبتمبر 300 هكتار في حديقة كلانك الطبيعية على مشارف مرسيليا جنوب فرنسا، بحسب ما أفادت الشرطة السبت.

أوقف الفتى، وعمره 15 عاماً، الجمعة وقال للشرطيين إنه “كان يلعب”، ولم يتصور أنه سيتسبب في هذه الكارثة، بحسب مصدر قريب من التحقيق.

ولم يوقع الحريق ضحايا، ولم يسبب أضراراً في المساكن.

وتم استقدام عدد كبير من معدات إخماد الحريق لتفادي الأسوأ. وتمكّن 860 من رجال الحماية البحرية و250 عربة وعدة طائرات لرش المياه، من احتواء الحريق ضمن رواق بعرض نحو كيلومتر.

ووضعت مرسيليا ومحيطها في حالة “خطر استثنائي” لأول مرة منذ عدة سنوات.