تونس تمدّد حالة الطوارئ لمدة شهر





تونس- د ب أ- أعلنت الرئاسة التونسية اليوم السبت تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر آخر.

وأفادت الرئاسة في بيان لها اليوم بأن الرئيس الباجي قايد السبسي قرر، بعد استشارة رئيس البرلمان بشأن الأوضاع الأمنية في البلاد وعلى الحدود، تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر آخر بدءاً من يوم 19 من الشهر الجاري.

وأعلنت تونس حالة الطوارئ منذ التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة تقلّ عناصر من الأمن الرئاسي في قلب العاصمة يوم 24 تشرين ثان/نوفمبر الماضي كان نفّذه انتحاري ينتسب لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأوقع التفجير 12 قتيلاً في صفوف الأمنيين.