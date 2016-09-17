مقتل ثلاثين جندياً في غارات جوّية للتحالف على موقع لجيش النظام السوري قرب دير الزور





بيروت- وكالات- ذكرت وسائل إعلام سورية نقلاً عن “القيادة العامة للجيش السوري” إن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قصفت موقعاً لجيش النظام السوري في جبل ثردة في محيط مطار دير الزور الساعة الخامسة مساء اليوم السبت (1400 بتوقيت جرينتش). وأكدت وكالات مقتل ثلاثين جندياً في تلك الغارات.

وقال “الجيش السوري” في بيان إن الغارة الجوية قتلت جنوداً سوريين كانوا يستعدّون لهجوم على تنظيم “الدولة الإسلامية”، وإن ذلك يعدّ “دليلاً قاطعاً على دعم الولايات المتحدة وحلفائها لتنظيم “داعش” الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى”.