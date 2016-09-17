احتراق سيارة زعيمة حزب ألماني يمينيّ متطرف وشبهة حرق عمدي

لايبزج (ألمانيا)- د ب أ- احترقت سيارة فراوكه بيتري، زعيمة “حزب البديل من أجل ألمانيا” (إيه إف دي) مساء أمس الجمعة، كما رشحت أنباء عن شبهة حريق عمدي .

وكتبت بيتري اليوم السبت عبر موقع تويتر “أضرمت النار بالأمس في سيارتي.. انظروا إلى ما صرنا إليه”.

وتفترض الشرطة أن النار أشعلت في السيارة عمداً.

ويتخذ “حزب البديل من أجل ألمانيا” موقفاً صارماً من الهجرة، مما يسمح له بالاستفادة من سياسة الباب المفتوح للاجئين التي تتبناها المستشارة أنجيلا ميركل، التي تعرضت لانتقادات بسبب السماح لأكثر من مليون مهاجر بدخول البلاد العام الماضي.

وبينما ساعد الخطاب المناهض للهجرة الذي يتبناه الحزب على الاستفادة من الناخبين المحافظين الذين سئموا من سياسة ميركل تجاه اللاجئين، إلا أنه أثار انتقادات قوية من التيار اليساري الألماني.