المرصد السوري: مقتل 80 جندياً سورياً على الأقل في غارة للتحالف بقيادة أمريكا





بيروت- رويترز- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلاً عن مصدر في مطار دير الزور إن 80 جندياً سورياً على الأقل قتلوا في غارة جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على موقع لجيش النظام السوري قرب المطار اليوم السبت.

وأضاف المرصد أن مقاتلات روسية كانت تقصف أيضاً في نفس المنطقة في ذات الوقت. ونقل المرصد عن المصدر الموجود في المطار قوله إن الغارة الجوية مهدت الطريق لمقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” لاجتياح الموقع العسكري في جبل ثردة.

كان المرصد أعلن في وقت سابق عن مقتل 30 جندياً فقط نقلاً عن نفس المصدر.