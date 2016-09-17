إسرائيل تقصف موقعاً عسكرياً للنظام جنوبي سوريا 





القنيطرة- الأناضول- استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم السبت موقعاً عسكرياً للنظام السوري في القنيطرة جنوبي سوريا، مخلفاً قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام، وفقاً لمصادر محلية.

وأفادت المصادر لـ “الأناضول” أن القصف جاء بعد إطلاق النظام لصاروخ باتجاه المنطقة المحاذية لخط وقف إطلاق النار قرب الجزء المحتل من الجولان، فيما اعترضته الدفاعات الإسرائيلية بواسطة منظومة القبة الحديدية.

وأكدت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لدواع أمنية، أن القصف الإسرائيلي استهدف “سرية الدفاع الوطني” في مدينة “البعث”، وأدى إلى سقوط قتيل على الأقل، وعدد من الجرحى.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تقصف بشكل متكرر مواقع قوات النظام في القنيطرة، رداً على ما تقول إنه “انزلاق صواريخ إلى أراضيها من الجانب السوري”.

ويشهد ريف القنيطرة الشمالي معارك متواصلة منذ 3 سنوات بين قوات النظام السوري ومقاتلين من “حزب الله” من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة أخرى.