الجيش الأمريكي يؤكد وقف ضربات جوية للتحالف في سوريا





واشنطن- رويترز- قال الجيش الأمريكي إن قوات التحالف أوقفت ضربات جوية جنوبي دير الزور في سوريا اليوم السبت، بعد أن قال مسؤولون روس إن الأفراد والمركبات التي استهدفت ربما أنهم جزء من “الجيش السوري”.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان إن الضربات كانت في منطقة هاجمها التحالف في السابق، وإن أعضاء التحالف أبلغوا نظراءهم الروس بها قبل أن تبدأ.

وصدر البيان بعد أن قالت روسيا والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قصفت موقعاً لـ “الجيش السوري” قرب مطار دير الزور اليوم السبت مما أسفر عن مقتل عشرات من الجنود السوريين.