﻿233 اعتداءً ضد الصحافيين الفلسطينيين خلال 6 شهور

لندن ـ «القدس العربي»: رصد تقرير صادر عن لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين جملة الانتهاكات الاسرائيلية التي استهدفت الجسم الصحافي الفلسطيني، حيث تبين أن الصحافيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعرضوا لــ233 اعتداءاً خلال النصف الأول من العام الحالي 2016.

وحذّر التقرير من تصاعد الاستهداف للحالة الصحافية الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا الى أن أبرز ما تم رصده هو الارتفاع في وتيرة الاعتقال والتقديم لمحاكم وهمية لا تراعي مبادئ العدالة والقوانين الدولية وتتعسف بحق الإعلام الفلسطيني، كما تجلت الانتهاكات لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع 11 زميلاً وزميلة من السفر لخارج البلاد من دون أسباب.

وعلى صعيد الإصابات، بيّن التقرير أن 21 صحافياً أصيبوا بشكل مباشر بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وشظايا قنابل الصوت، في حين أصيب العشرات من الزملاء بالاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأظهر التقرير أن الانتهاكات الإسرائيلية لم تقتصر على الصحافيين الفلسطينيين، بل تعرض عدد من الصحافيين الأجانب للتنكيل والانتهاك، وكذلك العاملون في وسائل إعلام عربية. وأشار إلى دخول مواقع الإعلام الحديث على خط الانتهاك من خلال الملاحقة والمحاكم والاعتقال لنشطاء عبر هذه المواقع وتعرض بعضها للإغلاق.

وعلى صعيد الانتهاكات الداخلية، أشار التقرير إلى تراجع نسبي طفيف في هذا الجانب حيث سجلت 41 حالة من بينها 20 في قطاع غزة و21 في الضفة الغربية.

وتطرق إلى استشهاد 10 من أبناء الجالية الفلسطينية في سوريا، من العاملين مع مواقع ووكالات إعلامية خاصة بالساحة السورية، نتيجة حالة الاقتتال هناك، في ظل غياب كامل لتسليط الضوء على حمايتهم وحتى توثيق الجرائم بحقهم.

وأكدت النقابة أن تقريرها الموثق سيتم تعميمه على كافة وسائل الإعلام بشكل مفصل وكذلك على المؤسسات العاملة في فلسطين والخارج مع ترجمته للغات عديدة، في سبيل توثيق هذه الانتهاكات وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة للترهيب والبطش لتغييب الرواية الفلسطينية التي نجحت بدحض وإسقاط الرواية الإسرائيلية الكاذبة والمخادعة، التي كانت تسوق للعالم الذي أصبح لديه رواية أخرى أكثر مصداقية ونزاهة.

وطالب التقرير، المؤسسات الدولية الصحافية والحقوقية بالمساعدة والضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الزملاء المعتقلين في سجونها، ووقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.