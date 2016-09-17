﻿22 مليون مستخدم للانترنت في السعودية

لندن ـ «القدس العربي»: أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أن عدد مستخدمي شبكة الانترنت في المملكة تجاوز 22 مليون مستخدم، أما الهواتف النقالة فسجلت الهيئة أكثر من 48 مليون اشتراك مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2016.

وقالت النشرة الالكترونية الصادرة عن الهيئة والتي اطلعت عليها «القدس العربي» إن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة وصل إلى حوالي 48 مليون اشتراك بنهاية الربع الثاني 2016، فيما بلغ عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت حوالي 3.6 مليون خط، منها حوالي 1.9 مليون خط سكني أي ما يمثل حوالي (52٪) من إجمالي الخطوط العاملة في المملكة. وأوضحت الهيئة أن هناك تذبذبا في إجمالي عدد اشتراكات خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة خلال السنوات الأخيرة.

أما الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة قد بلغ حوالي 26.6 مليون اشتراك بنهاية الربع الثاني من العام 2016، في حين بلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة؛ التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية، والخطوط السلكية الأخرى، بلغ حوالي 3.06 مليون اشتراك بنهاية الربع الثاني من العام 2016.

وفيما يتعلق بالإنترنت، فقد وصل عدد مستخدمي الانترنت في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام 2016 إلى 22.4 مليون مُستخدم.

وكان تقرير صادر عن شركة «أورينت بلانيت للأبحاث» أظهر ارتفاعاً كبيراً في الاعتماد على الانترنت في قطاع الأعمال بالسعودية والخليج، وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي التي بات الاعلان من خلالها يستحوذ على نسبة كبيرة من الانفاق الاعلاني للشركات.

وقال التقرير إن قنوات وسائل التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«واتس آب» و«لينكد إن» عامل رئيس داعم لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية.

ووفقاً لتقرير اقتصاد المعرفة العربي فيتوقع ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي إلى 226 مليون مستخدم بحلول العام 2018.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة «لينكد إن» حول شبكات التواصل الاجتماعي وشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي أن 92٪ مما يزيد على عينة من 260 شركة شاركت في هذا الاستطلاع تستعين بالفعل بمنصات التواصل الاجتماعي في أعمالها، في حين أن 5٪ من الشركات التي استطلعت آراؤها هي الآن بصدد تأسيس حضور لها على هذه المنصات.

وتتيح منصات التواصل الاجتماعي لهذه الشركات إمكانية الوصول والتواصل بفاعلية مع العملاء والشركاء وغيرهم من المعنيين.

وأظهر التقرير أن «فيسبوك» و«تويتر» و«لينكد إن» هي المنصات الأكثر شعبية لدى الشركات من أجل إنشاء وجمع المحتوى والتواصل كذلك مع العملاء الحاليين والمحتملين في مختلف أنحاء المنطقة. وأضاف أن هذه الشركات بحاجة إلى تعزيز حضورها على هذه المنصات من خلال المشاركة بمحتوى فريد وجذاب.