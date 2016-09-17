﻿المصري «حمدتو»… اسطورة الالعاب البارالمبية!

صحيح ان الالعاب البارالمبية مليئة بقصص الاشخاص الذين تغلبوا على اعاقاتهم وتحدوا «المستحيل» من أجل مزاولة الرياضة التي يعشقونها، لكن المصري ابراهيم حمدتو يتميز عن الآخرين كون الطريق الذي سلكه شاقا جدا في اللعبة التي يمارسها.

حمدتو مبتور الذراعين من فوق المرفقين بسبب حادث قطار تعرض له حين كان طفلا، الا ان ذلك لم يمنعه من مزاولة لعبة تعتمد «حكرا» على اليدين، وهي كرة الطاولة، ما جعله محط اهتمام العالم في الالعاب البارالمبية. وأصبح حمدتو، البالغ من العمر 43 عاما، اول لاعب كرة طاولة في تاريخ اولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة يشارك في المنافسات من دون يدين، معتمدا حصرا على فكيه وعنقه لانه يمارس اللعبة بوضع المضرب في فمه. ورغم انه خسر مباراتيه ضد البريطاني ديفيد ويذيرول المصنف رابعا عالميا ثم الالماني توماس راو، اكد حمدتو: «انا سعيد لتمكني وحسب من المجيء الى هنا من مصر للمشاركة في الالعاب البارالمبية واللعب ضد بطل». واضاف حمدتو: «لا يمكنني ان أصف ما يشعر به قلبي، انا سعيد للغاية».

وكان حمدتو، ابن مدينة دمياط، في العاشرة من عمره عندما تعرض للحادث الذي تطرق اليه مدربه في الاعوام العشرين الاخيرة حسام الدين الشوبري قائلا: «بعد الحادث، بقي منزويا في المنزل من دون ان يتحدث لأحد لفترة ثلاثة اعوام. رفض الخروج من المنزل». وحاول أحد اصدقاء العائلة اخراج المراهق حمدتو من الحالة النفسية الصعبة بواسطة الرياضة، وبما انه لم يعان من أي ضرر في الجزء السفلي من جسده، كانت كرة القدم الخيار البديهي «لكن كرة القدم لم تكن نافعة» بحسب ما يؤكد حمدتو. وفسر المدرب سبب عدم نجاح حمدتو في لعبة كرة القدم، قائلا: «كانت خطيرة جدا. كما تعلمون، بغياب الذراعين لا يمكنك ان تحمي نفسك في حال سقوطك على الارض». لجأ حمدتو بعدها الى كرة الطاولة التي حاول مزاولتها في بداية الامر من خلال وضع مقبض المضرب تحت جذع ذراعه الايمن، و«هذا الامر لم يفلح ايضا» بحسب ما قال والابتسامة على محياه، ثم حاول بعدها ان يمسك مقبض المضرب بفمه كما يمسك المرء المصباح اليدوي عندما يكون هناك شيء في يديه. لكن ما تطلبته لعبة كرة المضرب اكثر بكثير من مسألة اضاءة الطريق، فهي لعبة تعتمد على ضرب الكرة بسرعة وبشكل متكرر الى الجزء المقابل من هذه الطاولة الصغيرة الا ان حمدتو وجد الطريقة المناسبة.

في لعبة كرة الطاولة هناك ارسال، أي أن على اللاعب ان يرفع الكرة في الهواء قبل ان يضربها وهنا استعان حمدتو بقدمه اليمنى حيث يستعمل اصابعه ليرفع الكرة قبل ان يرسلها بالمضرب الموجود بين أسنانه مستعينا بعضلات عنقه. ويؤكد حمدتو: «لقد احتجت الى ثلاثة اعوام كي أتعلم» وبعدها تغيرت حياته، بحسب مدربه الذي اضاف: «كما تعلمون، لقد ذهب بعدها الى المدرسة مجددا». وأصبح حمدتو «ملك» وسائل التواصل الاجتماعي وهو بطل فيديو على موقع «يوتيوب» اطلق عليه عنوان «لا شيء مستحيلا» وتمت مشاهدته اكثر من 2.3 مليون مرة، حتى ان منافسه ويذيرول الذي ينافس مع عكاز يسند به جانبه الايسر، من اشد المعجبين به، وهو تحدث عن المصري قائلا: «انه اسطورة في كرة الطاولة». وتابع: «كنت اشعر بالتوتر، بالعصبية. (ثم) ترى أشخاصا مثل ابراهيم، وحينها تقول ليس من الممكن ان تشعر بالتوتر (اذا قارنت وضعك بوضعه). بالاشياء التي يقوم بها، غير الطريقة التي ننظر بها الى الامور».

المشكلة التي يعاني منها حمدتو تتعلق بالناحية الرياضية، لانه من المستحيل ان يحظى بفرصة عادلة امام منافس يلعب بيده فهو «اللاعب الوحيد الذي يلعب بفمه»، بحسب مدربه الذي اضاف: «لا يوجد هناك اي لاعب مثله. لو ان هناك خمسة، ستة، سبعة لاعبين يلعبون بالفم، لقمنا بانشاء فئة جديدة». وقد يحصل هذا الامر في نهاية المطاف لان حمدتو يدرب حاليا فتيين بلا اذرع يبلغان من العمر 10 و12 عاما بحسب ما يؤكد الشوبري: «يريد ان يمنح هذين الفتيين المهارات التي لم يكن بمقدور احد ان يمنحه اياها حين كان صغيراً».