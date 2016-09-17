﻿قيادي في حماس يعتبر قرار واشنطن اعتباره «إرهابيا دوليا» انحيازا لإسرائيل

غزة (الاراضي الفلسطينية) ـ أ ف ب: دان فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحماس قرار الولايات المتحدة تصنيفه «إرهابيا دوليا»، معتبرا انه «يجسد انحيازها التام» لاسرائيل و»صفحة سوداء اضافية في كتاب» الادارة الأمريكية.

اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الجمعة ان الولايات المتحدة صنفت حماد القيادي في حماس ووزير داخليتها السابق في قطاع غزة «ارهابيا دوليا». وقالت ان حماد استغل موقعه كوزير داخلية لـ»تنسيق (نشاط) خلايا ارهابية».

واضافت ان فتحي حماد اسس قناة «الاقصى» التي «تدعو برامجها إلى تجنيد اطفال كمقاتلين مسلحين وقنابل بشرية لحماس عند وصولهم سن الرشد»، حسب بيان الخارجية الأمريكية.

وقال حماد في تصريح صحافي أمس السبت ان هذا القرار جاء «في ظل تصاعد الهجمة الإسرائيلية على أبناء شعبنا في الضفة الغربية (…) بعد ساعات من الإعلان عن دعم الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي بالعتاد العسكري».

ووصف القيادي في حماس الإدارة الأمريكية بأنها «أكبر داعم للإرهاب الصهيوني»، مؤكدا ان «مثل هذه القرارات المنحازة للاحتلال والتي تعودنا عليها تمثل صفحة سوداء إضافية في كتاب الإدارة الأمريكية سيء السمعة، وتجسد الانحياز التام لآلة القتل والإرهاب الصهيوني».

واكد حماد ان «مثل هذه القرارات لن ترهبنا ولن تثنينا عن خدمة أبناء شعبنا والدفاع عن حقوقه العادلة مهما كلفنا ذلك من ثمن».

وتعتبر واشنطن حركة حماس «منظمة ارهابية دولية».

ويعني تصنيف حماد حظر التعامل التجاري معه على المواطنين والشركات الأمريكية، كما يعني تجميد اي ارصدة له في الولايات المتحدة ان وجدت.