مجلس الأمن سيجتمع لبحث غارات التحالف بقيادة أمريكا في سوريا

نيويورك- رويترز- قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجتمع اليوم السبت بطلب من روسيا لبحث ضربات جوية في سوريا شنّها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، والتي قالت موسكو إنها استهدفت وقتلت عسكريين سوريين.

وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يعقد المجلس اجتماعاً مغلقاً الساعة 7.30 مساء بتوقيت الساحل الشرقي (2330 بتوقيت جرينتش).

وقالت روسيا والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات التحالف قصفت موقعاً لجيش النظام السوري قرب مطار دير الزور اليوم السبت، وقتلت عشرات الجنود السوريين.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية إنها دعت مجلس الأمن الدولي للتنديد بما وصفته بالعدوان الأمريكي، وأن يطلب من واشنطن احترام السيادة السورية.

ومن غير المرجح اتخاذ مثل هذه الخطوة نظراً لأن بيانات مجلس الأمن يتعيّن أن تصدر بالإجماع.