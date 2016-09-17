مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً حول سوريا

نيويورك- أ ف ب- يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً السبت لإجراء مشاورات طارئة حول سوريا بعد الضربات التي شنّها التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن وأسفرت عن مقتل نحو 60 جندياً سوريا، بحسب ما أكد دبلوماسيون.

وكانت روسيا قد دعت إلى هذا الاجتماع الطارئ الذي سيعقد عند الساعة 19,30 (23,30 ت غ).

وفي موسكو، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا “نطلب من واشنطن تفسيرات وافية ومفصلة، ويجب أن تقدم أمام مجلس الأمن”.

وأضافت أن روسيا “قلقة للغاية” من تلك الضربات الدامية التي “استهدفت مباشرة الجيش السوري الذي يواصل مقاتلة أفواج تنظيم الدولة الإسلامية”.

وأقرّ التحالف الدولي السبت بأنه قصف من طريق الخطأ موقعاً كان يعتقد أنه تابع لتنظيم “الدولة الإسلامية”، ما أسفر عن مقتل 60 جندياً سورياً على الأقل، وفق مصادر عدة.

واعتبرت زاخاروفا أن “هذه الضربات تهدد كل ما تم إنجازه حتى الآن من قبل المجتمع الدولي” والمجموعة الدولية لدعم سوريا التي ترأسها موسكو وواشنطن، الجهتان الراعيتان لعملية السلام في سوريا.