تايوان ترفع تحذيراتها من الاعصار مالاكاس مع تحركه تجاه اليابان

تايبيه- د ب أ- رفعت تايوان صباح الأحد تحذيراتها من الإعصار مالاكاس، الذي يتحرك الآن نحو اليابان، لكنها حثت المواطنين على البقاء في حالة تأهب بسبب الأمطار الغزيرة، حسبما ذكرت وسائل الاعلام المحلية.

وقال خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الطقس المركزي إن المواطنين في المناطق الجبلية والساحلية في الأجزاء الشمالية والشرقية من تايوان يجب أن يظلوا في حالة تأهب لهطول أمطار غزيرة اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الرسمية.

وتسبب الإعصار مالاكاس في هطول أمطار غزيرة على شمال تايوان أمس السبت، مما أدى إلى تعطيل وسائل النقل في بعض المناطق. وقال المكتب في العاصمة تايبيه، إن معدل هطول الأمطار التراكمي تجاوز 420 ملم.

وذكر المكتب أنه اعتبارا من صباح الأحد، كان مركز العاصفة على بعد نحو 290 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من تايوان، ويتحرك في اتجاه الشمال نحو اليابان بسرعة 15 كيلومترا في الساعة.