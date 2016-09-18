وزارة الدفاع الأمريكية: روسيا لم تبد قلقا بشأن هجوم في سوريا

واشنطن- رويترز- قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن الوزارة تجمع معلومات عن غارة جوية في سوريا أوقفت يوم السبت بعد أن تم إبلاغ قوات التحالف أنها استهدفت الجيش السوري.

وقال بيتر كوك السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان عبر البريد الالكتروني”على الرغم من أننا مازلنا نحاول تحديد كل الحقائق فإذا كنا هاجمنا بطريق الخطأ موقعا للجيش السوري فإننا نأسف على فعل ذلك ولاسيما وقوع خسائر في الأرواح.”

وقال كوك أيضا إن المسؤولين الروس لم يبدوا قلقا يوم السبت عندما تم إبلاغهم أن طائرات التحالف ستعمل في المنطقة التي وقع فيها الهجوم.