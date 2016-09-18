كوريا الشمالية تدعو الولايات المتحدة إلى “التعقل” و”ضبط النفس

بورلامار- أ ف ب- حض وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو السبت الولايات المتحدة على “التعقل” و”ضبط النفس″، مهددا باستخدام السلاح النووي ضدها.

وقال ري أثناء جلسة عامة خلال قمة حركة عدم الانحياز في فنزويلا إنه “يتعين على الولايات المتحدة النظر إلى الموقف الاستراتيجي لجمهوريتنا، التي انضمت إلى صفوف القوى النووية والعسكرية مع قوة مؤثرة، وعليها التعقل وضبط النفس″.

وأكد الوزير، وهو أعلى مسؤول كوري شمال في جزيرة مارغاريتا حيث تعقد القمة، أن لدى بلاده “إرادة صلبة” وكانت “مستعدة لشن هجوم مضاد بعد استفزاز العدو”.

ويأتي هذا التحذير بعد تحليق قاذفتين أمريكيتين الثلاثاء فوق كوريا الجنوبية في استعراض للقوة امام بيونغ يانغ التي اجرت قبل أيام تجربتها النووية الخامسة.

وأضاف ري أن “التجارب النووية التي أجريناها مؤخرا بنجاح هي وسيلة لمواجهة تهديدات وعقوبات القوى المعادية، وبينها الولايات المتحدة”، مدافعا عن حق بلاده في الدفاع عن نفسها.

والقوات الامريكية موجودة في كوريا الجنوبية منذ الحرب الكورية (1950-1953) التي انتهت بهدنة وليس باتفاق سلام. وينتشر حاليا نحو 28 الفا و500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.