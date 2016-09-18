مسلحون يهاجمون مقر فرقة بالجيش الهندي في كشمير ومقتل تسعة

سريناجار- رويترز- قالت مصادر إن مسلحين هاجموا مقر فرقة بالجيش الهندي قرب الحدود الفعلية مع باكستان الأحد وقتلوا ما لا يقل عن تسعة جنود في أخطر هجوم من نوعه في منطقة كشمير الواقعة بشمال البلاد منذ 2014.

وقالت مصادر بالجيش الهندي إن من المعتقد أن ما بين أربعة وستة “فدائيين” اخترقوا مقر الفرقة في أوري قرب خط التماس مع باكستان.

وقالت المصادر إن المواجهة مستمرة مع قيام الجيش بإرسال طائرات هليكوبتر لنقل 20 جنديا أصيبوا في الهجوم الذي وقع عند الفجر. وأضافت أن عدد القتلى ربما يرتفع. ولم يصدر الجيش تعليقا رسميا.

وقال وزير الداخلية الهندي راجناث سينغ في سلسلة من التغريدات على تويتر إنه تحدث مع القيادة السياسية والعسكرية بالمنطقة كما أن كبار المسؤولين يتابعون الموقف. وألغى سينغ زيارتين مقررتين لروسيا والولايات المتحدة.