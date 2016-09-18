صندوق النقد الدولي يعود إلى الأرجنتين بعد غياب استمر 10 أعوام

بوينس آيرس- د ب أ- يتوجه فريق من المحللين التابعين لصندوق النقد الدولي إلى الأرجنتين لتقييم الوضع الاقتصادي في البلاد، في أول زيارة من نوعها منذ عشرة أعوام.

ومن المقرر أن يجتمع فريق صندوق النقد الدولي مع خبراء الاقتصاد والمسؤولين الحكوميين الاثنين.

وعانى صندوق النقد الدولي من علاقة صعبة مع الأرجنتين منذ أن أجبر البلاد على خفض الإنفاق خلال الأزمة المالية في .2002-2001 وألقى كثيرون في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية باللوم على سياسات صندوق النقد الدولي في الأزمة الاقتصادية.

ومنع الرئيس الأسبق نيستور كيرشنر صندوق النقد الدولي من مراجعة اقتصاد الأرجنتين عام 2006.

وسددت زوجته، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، التي خلفته في منصبه خلال الفترة بين عامي 2007 و2015، كل الديون المستحقة للصندوق إلا أنها أيضا لم تسمح له بمراجعة اقتصاد البلاد.