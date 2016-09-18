الناخبون الروس يبدأون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية

موسكو- أ ف ب- بدأ الناخبون الروس الإدلاء بأصواتهم في وقت متأخر السبت في الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تسفر عن استمرار هيمنة الاحزاب الموالية للرئيس فلاديمير بوتين على البرلمان، بعد ان فتحت مراكز الاقتراع ابوابها في اقصى شرق روسيا.

وصرحت رئيسة اللجنة الانتخابية ايلا بامفيلوفا على التلفزيون مباشرة “اريد فعلا أن ياتي الناس للتصويت وأن يؤمنوا باهمية الانتخابات”.

واضافت “سنراقب عملية التصويت بأكملها في بلادنا المترامية الاطراف” فيما فتحت مراكز الاقتراع ابوابها في شبه جزيرة كامتشاتكا في اقصى مناطق شرق روسيا عند الساعة 20,00 ت غ.

وفي بلد يتفاوت التوقيت بين مناطقه بشكل كبير، سيدلي معظم الناخبين البالغ عددهم 110 ملايين شخصا باصواتهم ابتداء من الساعة 05,00 ت غ صباح الاحد بما يشمل مدينتي موسكو وسانت بطرسبرغ.

وستغلق آخر مراكز الاقتراع في جيب كاليننغراد الاوروبي الروسي عند الساعة 18,00 ت غ الاحد، ويتوقع ان تظهر اولى استطلاعات الخروج بعد ذلك بقليل.

ولاول مرة سيحق لسكان شبه جزيرة القرم الواقعة على البحر الاسود والتي ضمتها روسيا في 2014، الادلاء باصواتهم لاختيار ممثلين له في مجلس الدوما (البرلمان) ما اثار غضب اوكرانيا.

وتاتي الانتخابات التي تجري في جميع ارجاء البلاد والتي ستشهد كذلك انتخاب قادة محليين في بعض المناطق، بعد سنوات من الاضطرابات التي شهدت توتر العلاقات بين روسيا والغرب الى اسوأ مستوياتها منذ الحرب الباردة، والازمة الاقتصادية واطلاق العملية العسكرية في سوريا.

الا ان نسبة التاييد لبوتين لا تزال مرتفعة عند نحو 80%، ومع تشديد الكرملين للرقابة على الاعلام والحوار العام، يبدو أن السلطات تراهن على ان تجري الانتخابات دون مشاكل ما يمهد الطريق امام بوتين لتولي الرئاسة للمرة الرابعة في الانتخابات التي ستجري في 2018.

كما سيصوت الناخبون خلال عطلة نهاية الاسبوع حول ابقاء رئيس الشيشان رمضان قديروف التي عينه بوتين مباشرة.

الا ان مجموعات حقوقية تقول انه تم قمع جميع الانتقادات الموجة لقديروف بلا هوادة قبل اول اختبار انتخابي لحكمه البلاد بيد من حديد منذ عقد.