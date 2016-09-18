ثمانية جرحى بهجوم بالسكين في مركز للتسوق في مينيسوتا ومقتل المهاجم

واشنطن- أ ف ب- اعلنت الشرطة الأمريكية أن ثمانية أشخاص اصيبوا بجروح نتيجة طعنهم من قبل مسلح في مركز للتسوق في مينيسوتا ليل السبت الأحد، فيما قتل المهاجم.

وصرح بلير اندرسون قائد شرطة مدينة سانت كلاود (مئة كلم تقريبا شمال غرب منيابوليس) للصحافيين ان المهاجم “قال شيئا عن الله (..) وتاكدنا انه سأل شخصا واحدا على الاقل ما اذا كان مسلما قبل أن يهاجمه”.

لكنه شدد على ان التحقيق لا يزال مستمرا، واضاف “لا يسعني القول الان ما اذا كان الامر يتعلق بهجوم ارهابي ام لا، لانني لا اعلم”.

وذكرت الشرطة انه تم نقل العديد من المصابين إلى المستشفى فيما بدأ التحقيق في الحادث.