السيسي يتوجه إلى نيويورك لحضور الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة

القاهرة- (د ب أ): غادر القاهرة صباح الأحد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي متوجها إلى نيويورك في زيارة تستغرق أربعة أيام يشارك خلالها في اجتماعات الدورة الـ71 للجمعية العام للأمم المتحدة ويرأس اجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقي واجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ.

ويلقى الرئيس السيسي الاثنين كلمة مصر أمام الاجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين والمهاجرين والذى يتناول سبل التوصل لحلول فعالة لأزمة تدفق اللاجئين نتيجة الصراعات القائمة ويجري عدة لقاءات إعلامية تتناول الجهود التي تبذلها مصر لوقف سقوط دول المنطقة وجهود جذب الاستثمارات في مختلف المشروعات التي تجرى على أرض مصر.

كما يلقى السيسي يوم الثلاثاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يستعرض أهم القضايا الداخلية والإقليمية والدولية التي تهم مصر والمنطقة.

ويشارك يوم الأربعاء في قمة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في الشرق الأوسط والتي ستولي اهتماما خاصا بملفي سورية وليبيا، برئاسة رئيس وزراء نيوزيلاندا وحضور الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماى، كما يترأس السيسي في اليوم نفسه قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي تعقد بمقر بعثة المفوضية الأفريقية على هامش أعمال الجمعية العامة لمناقشة تطورات الأوضاع في جنوب السودان ويترأس أيضا اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ لمناقشة نتائج مؤتمر باريس حول تغير المناخ والتحضير للدورة القادمة للمؤتمر التي ستعقد في مراكش في تشرين ثان/ نوفمبر القادم.

ويجري الرئيس المصري لقاءات مهمة على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من بينها لقاءات مع الرئيس الفرنسي ورئيسة وزراء بريطانيا والعاهل الأردني والرئيس الفلسطيني وأعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، وشخصيات مؤثرة في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

كما يلتقى السيسي في نيويورك أيضا عددا من رؤساء كبرى الشركات الأمريكية ومن بينها شركة جنرال إليكتريك ومجلس رجال الأعمال المصري الأمريكي وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال الفترة المقبلة.