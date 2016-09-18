بريطانيا تطلق حملة دولية لمحاكمة متشددي تنظيم الدولة

رويترز- قال مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي في بيان إن بريطانيا ستطلق حملة عالمية لمحاكمة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الاثنين وهو اليوم الأول من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف البيان أن بريطانيا ستقود الحملة التي تطلق عليها “تقديم داعش للعدالة”.

وسوف تطلق بريطانيا الحملة خلال لقاء يستضيفه وزير خارجيتها بوريس جونسون ويشارك في استضافته وزيرا خارجية العراق وبلجيكا والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أمل كلوني والناشطة نادية مراد باسي طه.

وقال جونسون “سوف تسعى هذه الحملة العالمية إلى تحقيق العدالة لكافة ضحايا داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وحشد صفوف المجتمع الدولي تصديا لجهود داعش في زرع الفرقة والكراهية.”

وقال البيان إن بريطانيا ستدعو الأمم المتحدة للاضطلاع بإدارة هذه القضية بالإضافة للمطالبة بالتحرك لجمع وحفظ الأدلة على “الجرائم التي يرتكبها إرهابيو داعش.”

وتشارك بريطانيا في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.