مقتل وإصابة خمسة من البيشمركة بتفجير انتحاري شمال شرق الموصل العراقية

اربيل- د ب أ- لقي أثنان من قوات البيشمركة حتفهما وأصيب ثلاثة أخرون جراء تفجير انتحاري نفسه صباح الأحد بأحد مواقع البيشمركة في محور الخازر بشمال شرق مدينة الموصل العراقية.

وقال مسؤول محور بعشيقة في قوات بيشمركة كردستان، حميد أفندي، لوكالة الأنباء الألمانية إن انتحارياً من داعش تسلل الى جبهات البيشمركة وفجر نفسه في محور الخازر، موضحا أن التفجير أسفر عن مقتل اثنين من قوات البيشمركة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأضاف أفندي أن تنظيم داعش شن هجوماً على محور بعشيقة أيضاً لكن تم صده بنجاح، ما أسفر عن تكبد داعش خسائر في الأرواح.

وشن تنظيم داعش، صباح الأحد هجمات على جبهات البيشمركة في محاور بعشيقة والكوير والخازر.