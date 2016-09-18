الخارجية الأردنية تندد بمقتل أحد مواطنيها برصاص إسرائيلي في القدس

عمان - د ب أ – نددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الأحد، بمقتل أحد مواطنيها بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي بشكل متعمد النار عليه في القدس الجمعة، ووصفت الأمر بأنه “فعل همجي”.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد شككت الناطق باسم الوزارة صباح الرافعي برواية الشرطة الإسرائيلية بأن المواطن هاجم جنوداً إسرائيليين لا سيما أن بيان الجيش الإسرائيلي ذاته ذكر صراحة أنه لم يصب أي جندي أو شرطي إسرائيلي في الحادثة.

وأوضحت أن الأردني سعيد العمرو كان دخل الأراضي الفلسطينية يوم الخميس الماضي ضمن فوج سياحي لزيارة القدس.

وقالت الرافعي إن “الحكومة الأردنية تتابع القضية للوقوف على كافة التفاصيل وكذلك لتسليم جثمان الشهيد لذويه، ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية المتبعة دولياً بمثل هذه الحالات”.