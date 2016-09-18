كوريا الجنوبية تؤكد حالة الاصابة الـ13 بفيروس زيكا

سول – د ب أ – ذكرت السلطات الصحية المحلية الاحد، أن سول أكدت حالة أخرى للإصابة بفيروس زيكا، مما رفع عدد الاشخاص المصابين بالفيروس في كوريا الجنوبية إلى 13، طبقاً لما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للانباء.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الامراض والوقاية منها، إن الرجل (28 عاماً) عاد من رحلة مؤخراً إلى الفلبين وتم تأكيد إصابته بالفيروس الذي يحمله البعوض السبت.

ويعتقد أن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته تعرض للدغة بعوضة خلال إقامته في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا في الفترة من الثاني حتى 13 أيلول/سبتمبر.

وقال مسؤولو المركز إنه مازال في حالة مستقرة ويخضع حاليا لاختبار إضافي في مستشفى في سول.

وبذلك يرتفع عدد المرضى المصابين بفيروس زيكا في كوريا الجنوبية إلى 13 وذلك بعد أربعة أيام من ورود تقارير عن أحدث إصابة بالمرض.