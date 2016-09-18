وزير الداخلية الهندي يلمح إلى تورط باكستان في هجوم كشمير

نيودلهي - د ب أ – قال وزير الداخلية الهندي راجناث سينج الأحد، إن هناك دلائل على أن الجماعات الإرهابية التي تحظى بدعم باكستان متورطة في الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية هندية في الجزء الذي تديره الهند من كشمير.

وكتب سينج في تدوينه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، عقب عقده اجتماعاً في نيودلهي لمراجعة الوضع الأمني في كشمير وبقية أنحاء البلاد، ” باكستان دولة إرهابية ، ويجب تعريفها وعزلها على أساس ذلك “.

وأضاف سينج ” هناك دلائل محددة وقاطعة تشير إلى أن منفذي هجوم اوري كانوا مدربين بصورة جيدة ومسلحين بأسلحة قوية ومجهزين على نحو خاص “.

وأعرب سينج عن خيبة أمله العميقة ” تجاه استمرار باكستان في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية بصورة مباشرة “.