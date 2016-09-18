هيفاء وهبي تهدد متابعيها بحرمانهم من متابعتها على انستغرام

بيروت ـ أعربت النجمة اللبنانية هيفا وهبي عن غضبها الشديد من التعليقات السلبية الخارجة عن الأداب العامة التي تتلقاها فور نشرها لأي صورة لها على موقع الـ “انستغرام”، وهددت بإغلاق صفحتها قريباً، وانشاء أخرى فقط لأصدقائها المقربين لا غير.

استخدمت اللغة “الانترنتية” لتعبر عن الحزن الذي ترجم إلى غضب وعصبية، وكتبت غير آبهة لمَ سيقوله الناس أو الصحافة عنها بسبب الكلام التي تفوهت به نتيجة انزعاجها الشديد من التعليقات.

هيفا نشرت صورة “الانستغرام” وكتبت عليها تعليقاً جاء فيه: “باي باي انستغرام قريباً.. هيك شعب بدو صور خنازير مش صور مشاهير، وأرجوكم لا داعي للتعليق على هذه الصورة لأنها لا تحتوي جمالاً لكي يضرم النار في قلوبكم إنها صورة انستغرام لا أكثر”.

وتابعت “لا تقلقون سيكون لدي صفحتي الخاصة لأصدقائي فقط ، إلبس وإشلح وقول يالي بدي ساعتها يالي الو مع اجري شي يجي يعضني بـ xxx”

وبعد نشر هيفا لتلك الصورة وللتعليق المفاجيء، عمدت إلى وضع الخصوصية أو الـ Privacyعلى صفتحها الخاصة على الإنستغرام، ومنعت دخول أي شخص إلا بعد موافقتها شخصياً، ما يعني أنها كانت تتعرض لهجوم كبير من قبل عدد من الأشخاص. حسب موقع “الجرس″.