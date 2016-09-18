يمني تشاجر مع زوجته فارتكب مجزرة وقَتَلَ عائلتها

صنعاء ـ في جريمةٍ مروّعة، ذكرت مصادر يمنيّة محلية أنّ رجلاً يمنياً في محافظة إب، أقدم على قتل 3 نساء وطفل، بسبب خلافه مع زوجته.

وقالت المصادر لموقع “يمن 24″، إنّ اليمني “ص.أ.م. الجماعي” قتل أم زوجته واثنين من بناتها وطفلا بعد خلاف نشب بينه وبين زوجته.

ووقعت الجريمة في مديرية القفر “عزلة بني جماعة” وكان سببها خلاف القاتل مع زوجته، والتي توجهت إلى منزل ذويها غاضبة، فتبعها الزوج وأقدم على ارتكاب جريمته.