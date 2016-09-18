يمني تشاجر مع زوجته فارتكب مجزرة وقَتَلَ عائلتها
Sep 18, 2016
صنعاء ـ في جريمةٍ مروّعة، ذكرت مصادر يمنيّة محلية أنّ رجلاً يمنياً في محافظة إب، أقدم على قتل 3 نساء وطفل، بسبب خلافه مع زوجته.
وقالت المصادر لموقع “يمن 24″، إنّ اليمني “ص.أ.م. الجماعي” قتل أم زوجته واثنين من بناتها وطفلا بعد خلاف نشب بينه وبين زوجته.
ووقعت الجريمة في مديرية القفر “عزلة بني جماعة” وكان سببها خلاف القاتل مع زوجته، والتي توجهت إلى منزل ذويها غاضبة، فتبعها الزوج وأقدم على ارتكاب جريمته.
السبب هو ليس الغضب فقط, بل إنتشار السلاح بين الشعب وكذلك القات اللعين
ومع كل هذا السلاح لدى اليمنيين تمكن الحوثيين (2% من عدد اليمنيين) من خطف اليمن !
ولا حول ولا قوة الا بالله