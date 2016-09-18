ارتفاع ضحايا إعصار “ميرانتي” في الصين إلى 28 حالة وفاة

بكين - الأناضول - ارتفع عدد ضحايا إعصار “ميرانتي” الإستوائي، الذي ضرب شرقي الصين قادماً من تايوان، الجمعة، إلى 28 حالة وفاة، فيما لا يزال 15 شخصاً في عِداد المفقودين.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن مسؤولين محليين في مقاطعة “فوجيان”، أنّ الإعصار أودى بحياة 18 شخصاً في المقاطعة، بينما لا يزال 11 آخرين في عداد المفقودين، وألحقت أضراراً مادية بـ 18 ألف و300 منزلاً، بينما قدّرت السلطات قيمة الأضرار بمليارين و500 مليون دولار أمريكي.

وفي مقاطعة “تشيجيانغ” الشرقية التي تأثرت بدورها من الإعصار، أعلنت السلطات المحلية عقب توقف هطول الأمطار الغزيرة، أنّ عدد القتلى ارتفع فيها إلى 10 أشخاص، و4 مفقودين.

والسبت الماضي، ذكرت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، أن العاصفة قتلت 14 شخصاً، 7 منهم في “فوجيان”، و6 آخرين في “شيجيانغ”، فضلا عن شخص في جزيرة “تايوان”.

وعند وصول الإعصار، أعلنت السلطات الصينية ثاني أقصى حالة تأهب، وأمرت السفن بالعودة إلى موانئها لارتفاع الموج الهائل بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

ورفع مركز تنبؤات البيئة البحرية الصيني، مؤخراً، درجة التأهب إلى الدرجة الحمراء، وهي أعلى درجة من الدرجات الأربع المعتمدة في الأعاصير.

واكتسح إعصار “ميرانتي”، الأربعاء الماضي، جنوب غربي جزيرة “بينغهو” التابعة لتايوان، وكانت سرعة الرياح المصاحبة له تتجاوز 227 كلم في الساعة، ليصل قرب ميناء “شيامن” الصيني في مقاطعة “فوجيان” صباح الجمعة الماضية.

ويعتبر “ميرانتي” من أقوى الأعاصير التي ضربت مناطق ساحل الصين منذ عام 1949، حيث شرد في ذلك العام أكثر من 331 ألف شخص، وتسبب بخسائر فادحة ودمار للمنازل والأراضي الزراعية.