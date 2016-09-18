لاعب واتفورد الانجليزي يتغزل في بوجبا

لندن ـ مدح روبرتو بيريرا، لاعب فريق واتفورد الإنجليزي، زميله السابق في يوفنتوس ولاعب خط وسط الشياطين الحمر الحالي بول بوجبا، قبل لقاء الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.

وسيلعب بريرا أمام بوجبا، بشكل مباشر، حيث سيكون اللاعب المكلف بإيقاف خطورة اللاعب الفرنسي، طوال اللقاء، حيث يعلم بيريرا أسلوب بوجبا، بعدما لعب معه لمدة عامين خلال تواجدهما في يوفنتوس.

وقال بيريرا، خلال تصريحاته لصحيفة الجارديان “بوجبا لاعب غير عادي، ولديه كل شيء، كل المهارات التي يمكنك أن تعتقدها”.

وأضاف “هو أحد اللاعبين القلائل الذين يفاجئوني في أول مرة أراهم يلعبوا”.

وختم حديثه بقوله “جاهزون للعب أمام أي شخص، ونعلم أن الأمور ستكون صعبة، ولكنها كرة القدم، وكل شيء وارد”.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في اللقاء، من أجل إخماد ثورة الجماهير، بعد الخسارتين المتتاليتين أمام مانشستر سيتي في الدوري، وأمام فينورد الهولندي في الدوري الأوروبي.