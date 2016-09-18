مانشستر سيتي ويوفنتوس ينتظران مصير نجم آرسنال سانشيز

لندن ـ أكدت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، يترقبان مصير التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم آرسنال.

وينتهي عقد سانشيز مع النادي اللندني، صيف 2018، ويسعى أرسين فينجر، المدير الفني للفريق، لإغرائه براتب أسبوعي بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني، من أجل الاستمرار في قيادة هجوم الفريق.

لكن، وفقا لما ذكرته صحيفة “إكسبريس″، فإن سانشيز اشترط الحصول على أدلة حول تدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة بصفقات مميزة، من أجل ضمان التتويج بالبطولات في المستقبل، قبل أن يوقع على العقود الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكلاء اللاعب سيطالبون في العقد الجديد بكتابة شرط جزائي محدد، ما سيجعل إدارة الجانرز غير سعيدة، وقد تفشل عملية التجديد.

وأكدت الصحيفة أن يوفنتوس سيكون خصمًا شرسًا لمانشستر سيتي في حال فشل آرسنال في إقناع اللاعب بتجديد تعاقده.