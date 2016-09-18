الخارجية الفلسطينية: جهود متواصلة لاستصدار قرار أممي لوقف الاستيطان

رام الله - د ب أ – قالت وزارة الخارجية الفلسطينية الأحد، إنها تواصل جهودها وتحركها السياسي والدبلوماسي مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم والدول كافة، لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان فوراً.

وقالت الخارجية في بيان، نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) الأحد، إن “الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعمل يومياً على تنفيذ استراتيجية اليمين الحاكم في إسرائيل، الهادفة الى توسيع الاستيطان وتعميق عمليات تهويد الأرض الفلسطينية”.

ودعت الخارجية، المجتمع الدولي، إلى “الخروج عن صمته وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة لهذا التغول الاستيطاني غير المسبوق، الذي يهدف بشكل علني ووقح الى تدمير ما تبقى من حل الدولتين وفرص إحياء عملية السلام”.