قتيل و14 جريحاً جراء انفجار في مبنى قرب برشلونة

برشلونة – أ ف ب – أسفر انفجار في مبنى بمحطة بريميا دي مار السياحية الاسبانية، عن قتيل واحد و14 جريحاً، كما أعلن رجال الاطفاء صباح الاحد.

وقالت متحدثة باسم اطفاء برشلونة التي تبعد حوالى عشرين كلم جنوب هذه المحطة السياحية، ان “الانفجار وقع في الساعة 8,25 (6,25 ت غ)” وأسفر عن “14 جريحاً وقتيل واحد”.

والمبنى المؤلف من سبعة طوابق كما يتبين من الصور الاولى التي بثتها الصحافة المحلية، قد أخلي من سكانه، بينما كان رجال الاطفاء يحاولون تحديد طبيعة الانفجار، هل هو عرضي ام متعمد.

ومن الجرحى، اثنان فقط في حالة خطرة، كما قالت المتحدثة.