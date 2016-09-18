الجيش الإسرائيلي يعتقل فتاة فلسطينية شمالي الضفة الغربية بزعم حيازتها سكيناً

القدس - الأناضول – اعتقلت قوة من الجيش الإسرائيلي، الأحد، فتاة فلسطينية بزعم حيازتها سكيناً، شمالي الضفة الغربية.

وقالت القناة العاشرة من التلفزيون العبري: “اعتقلت قوة من الجيش الإسرائيلي فتاة فلسطينية (لم يذكر اسمها)، قرب مستوطنة ايتمال شمالي الضفة الغربية”، بزعم حيازتها سكيناً.

وأشارت القناة الى أن الفتاة نقلت للتحقيق على هذه الخلفية.

وخلال الساعات الـ 36 الماضية، زعم الجيش الإسرائيلي وقوع عدة محاولات لتنفيذ عمليات طعن ودهس استشهد فيها 3 فلسطينيين وأردني.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرئيلي اعتقال 6 فلسطينين في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية اعتقالات شبه يومية حيث بلغ عدد المعتقلين نحو سبعة آلاف فلسطيني، بحسب إحصائيات رسمية.