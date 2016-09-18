ادخال شيراك المستشفى اثر اصابته بالتهاب رئوي

باريس - أ ف ب – أدخل الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك (83 عاماً) المستشفى صباح الاحد بباريس، “للعلاج من التهائب رئوي”، وفق ما أعلنت أسرته.

وقال فريدريك سالا-بارو صهر الرئيس الاسبق جاك شيراك (1995-2007)، ان هذا الاخير الذي عاد الى باريس قادماً من المغرب حيث كان في رحلة مع زوجته برناديت “ادخل المستشفى هذا الصباح للعلاج من التهاب رئوي” و”سيبقى في المستشفى الايام القادمة”.

وأوضح مصدر مقرب من شيراك انه غير فاقد للوعي.

وعرف شيراك بلياقته الصحية العالية لكنه عانى في ايلول/سبتمبر 2005 اثناء ولايته الرئاسية الثانية، من جلطة دماغية. وخلف ذلك آثاره على صحة شيراك التي ضعفت.

ومنذ انتهاء فترة رئاسته ادخل الرئيس اليميني مراراً المستشفى خصوصاً لمدة 15 يوماً في كانون الاول/ديسمبر 2015.

وتأثر شيراك كثيراً لوفاة ابنته البكر لورينس في نسيان/ابريل الماضي.

غير ان أقاربه أشاروا في الاسابيع الاخيرة الى تحسن وضعه الصحي.

وتولى شيراك رئاسة فرنسا 12 عاماً (1995-2007)، وشغل مرتين منصب رئيس الوزراء، كما تولى رئاسة بلدية باريس 18 عاماً (1977-1995).

وتميزت فترة رئاسته برفض فرنسا المشاركة في غزو الولايات المتحدة، في عهد جوج بوش، العراق في 2003.