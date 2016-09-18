كشمير تتصدر خطاب رئيس وزراء باكستان أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

إسلام آباد - د ب أ – أكد وزير الخارجية الباكستاني عزيز أحمد شودري مجدداً، أن بلاده ستواصل إثارة قضية كشمير والفظائع التي ترتكبها الهند ضد الكشميريين في المحافل الدولية، طبقاً لما ذكرته وكالة “أسوشيتيد برس″ الباكستانية الاحد.

وأضاف أن قضية كشمير ستتصدر خطاب رئيس الوزراء محمد نواز شريف، أمام الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء، إلى جانب عقد لقاءات مهمة مع زعماء العالم على هامش الجلسة.

وقال عزيز لقناة تلفزيونية خاصة الاحد، إن الهند تحاول تحويل اهتمام العالم عن الفظائع غير الانسانية في كشمير، بالإشارة إلى التوترات في إقليم بلوشستان الباكستاني.

وأضاف أن قضية كشمير تمثل نزاعاً معترفاً به دولياً، والذي تبنت بشأنه الامم المتحدة قرارات.

وتابع أن إقليم بلوشيستان يشهد تقدماً واسعاً وتطوراً مع بدء مشروع “الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني”.