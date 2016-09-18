تركيا: مقتل 5 مسلحين أكراد في جنوب شرق البلاد وشمالي العراق

أنقرة - د ب أ – أعلنت مصادر عسكرية تركية الأحد، مقتل خمسة مسلحين من عناصر منظمة “حزب العمال الكردستاني” في قصف مدفعي وعمليات أمنية، استهدفت مخابئ لهم جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن المصادر القول، إن مدفعية الجيش التركي استهدفت موقعاً لمسلحين قرب مخيم هاكورك شمالي العراق، ما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين.

وفي محافظة شرناق جنوب شرقي تركيا، شنت القوات الأمنية هجوماً على معقل لمسلحين أكراد كانوا يستعدون لشن هجوم على نقطة عسكرية للجيش التركي. وقالت المصادر إن العملية الأمنية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة مسلحين.