نتانياهو يدافع عن رزمة المساعدات الامريكية الجديدة في مواجهة منتقديه

القدس - أ ف ب – دافع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد، عن رزمة المساعدات الامريكية الجديدة لاسرائيل، بعد ان اعتبر خصومه ان اسرائيل كان يمكن ان تحصل على رزمة أكثر سخاء لو لم يقم بإغضاب البيت الابيض.

وأعلنت الولايات المتحدة الاربعاء، انها ستقدم لاسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار خلال الفترة من 2019 الى 2028، لشراء طائرات وأسلحة متطورة وتعزيز درعها الصاروخي، ما يشكل أضخم مساعدات عسكرية امريكية في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال نتانياهو الاحد في بدء الاجتماع الاسبوعي لحكومته، “هذه هي أكبر رزمة من المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لأي دولة في تاريخها، وهذه الاتفاقية تشكل دليلاً على عمق ومتانة العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

وكان نتانياهو يرد على خصومه السياسيين الذين أكدوا ان الدولة العبرية كانت ستحصل على رزمة اكبر من المساعدات، كتعويض على المخاطر الجديدة التي تقول اسرائيل انها تواجهها بسبب الاتفاق النووي مع عدوتها اللدودة ايران.

وقام نتانياهو بحملة علنية صاخبة ضد الاتفاق النووي مع ايران، الذي دعمه الرئيس الامريكي باراك اوباما.

وزار نتانياهو في ذلك الحين واشنطن سعياً لعرقلة الاتفاق الذي كان يجري التفاوض بشأنه، وألقى كلمة أمام الكونغرس بدعوة من الجمهوريين اعتبرها البيت الأبيض تدخلاً غير مسبوق في شؤون الولايات المتحدة.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ايهود باراك، اكد في مقالة في صحيفة واشنطن بوست ان “سلوك نتانياهو المتهور…عرض امن اسرائيل للخطر”.

وأضاف ان “اسرائيل ستتلقى 3,8 مليارات دولار سنوياً، وهي مساهمة مهمة في امننا لكنها اقل بكثير مما كان يمكن ان نحصل عليه قبل ان يقرر رئيس الوزراء التدخل بشكل سافر في الشؤون السياسية الامريكية”.

ومن جهتها، أكدت النائب شيلي يحيموفيتش من حزب العمل المعارض ان “نتانياهو ابلغ قادة المؤسسة الامنية انهم سيحصلون على 5- 6 مليارات دولار سنوياً لم يتبق منها سوى 3,8 مليار دولار”.

وكتبت في تغريدة على موقع تويتر “هذه نتيجة للسلوك المتغطرس والفشل في قراءة الخريطة ولاعتبارات مختصة بالحملة (الانتخابية)”.

وأكد نتانياهو الاحد انه “لم يعرض علينا أبداً مبلغ أكبر. لم يعرض علينا حتى دولار إضافي واحد ولم تعرض علينا تكنولوجيات خاصة. هذه تشويهات وافتراءات”.

ووصف نتانياهو هذه التصريحات بأنها “نكران للجميل حيال اكبر وافضل صديقة لنا وهي الولايات المتحدة”.

وقعت اسرائيل والولايات المتحدة الاتفاق في واشنطن الاربعاء.

ورغم التوتر الشديد القائم بينهما بشأن ايران وعملية السلام مع الفلسطينيين، وقعت الدولتان الحليفتان الأربعاء في واشنطن بروتوكول اتفاق أعلن عنه الثلاثاء، ينص على منح اسرائيل مساعدة عسكرية بقيمة 38 مليار دولار تغطي فترة 2019-2028.