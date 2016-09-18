افغانستان: 17 قتيلاً من “الدولة” بقصف للقوات الأفغانية شرقي البلاد

كابل - الأناضول – قتل 17 مسلحاً من تنظيم “الدولة الاسلامية”، الأحد، في غارات جوية شنتها القوات الأفغانية ضد التنظيم في ولاية “ننكرهار” شرقي البلاد.

وقالت قيادة فيلق “سيلاب 201″ في ننكرهار التابع للجيش، في بيان صادر عنها، إن القوات الأفغانية نفّذت غارات جوية ضد “الدولة” في منطقة “دارا مومند”.

وأشارت قيادة الفيلق، أن الغارات أسفرت عن مقتل 17 مسلحاً من “الدولة”، وإصابة اثنين آخرين، مؤكدة استمرار العمليات في المنطقة.

وقبل نحو أسبوع أعلن الجيش، مقتل 13 مسلحاً من التنظيم خلال عملية في منطقتي “أتشين”، و”ديه بالا” في ننكرهار.

وتجري القوات الأفغانية منذ نحو 3 أشهر، عملية عسكرية في الولاية، تقول إنها في إطار مواجهة “المنظمات الإرهابية”.