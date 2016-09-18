مقتل ثمانية من طالبان قرب كابول في عملية أمنية

كابول - د ب أ – قتل ثمانية على الاقل من عناصر طالبان، خلال عملية نفذتها عناصر الاستخبارات الافغانية (مديرية الامن الوطني) قرب كابول، طبقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء الاحد.

وقال مسؤولون محليون في منطقة “كاراباج” قرب كابول، إن المسلحين الثمانية قتلوا مساء السبت، خلال عملية شنتها قوات الامن حوالي الحادية عشرة مساء و انتهت في الواحدة صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وأكد كبير المسؤولين الاداريين بالمنطقة التقرير قائلاً، إن مشتبها به آخر اعتقل من قبل عناصر مديرية الامن الوطني، خلال العملية.

وأضاف أن ثلاثة على الاقل من قادة طالبان من بين هؤلاء الذين قتلوا خلال العملية.

ولم تعلق طالبان على التقرير حتى الآن.